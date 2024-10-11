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Корнеев: футболисты сборной Пакистана должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли

Корнеев: футболисты сборной Пакистана должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поддержал решение не проводить товарищеский матч с национальной командой Пакистана.

— Сбор национальной команды — это событие для любого футболиста. Это очень важное событие.

— Правильное решение, что мы не стали играть с «людьми из Пакистана», как выразился Карпин?
— Знаете, они сами должны приползти к нам на коленях. А мы ещё смотрим, что они скажут или не скажут. Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли, — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи.

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