Корнеев: футболисты сборной Пакистана должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поддержал решение не проводить товарищеский матч с национальной командой Пакистана.

— Сбор национальной команды — это событие для любого футболиста. Это очень важное событие.

— Правильное решение, что мы не стали играть с «людьми из Пакистана», как выразился Карпин?

— Знаете, они сами должны приползти к нам на коленях. А мы ещё смотрим, что они скажут или не скажут. Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли, — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи.