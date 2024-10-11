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Корнеев – о плачущем Осинькине: мы увидели тренера, который растерян

Корнеев – о плачущем Осинькине: мы увидели тренера, который растерян
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Футбольный эксперт Игорь Корнеев считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, который обратился с эмоциональной речью к игрокам после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), может потерять поддержку футболистов самарской команды.

«Как бывший игрок я утверждаю: если я вижу своего тренера плачущим, не владеющим ситуацией, у меня отношение к нему меняется. Я надеюсь, что это не так. Может быть, в «Крыльях Советов» другая ситуация, другие отношения.

Но я не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации. Бывают слёзы от эмоций и позитива. Но мы увидели тренера, который растерян», – сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

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