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Мазрауи потребовалась специальная процедура из-за жалоб на учащённое сердцебиение — ESPN

Мазрауи потребовалась специальная процедура из-за жалоб на учащённое сердцебиение — ESPN
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26-летнему правому защитнику «Манчестер Юнайтед» Нуссайру Мазрауи потребовалась специальная корректирующая процедура в связи с жалобами футболиста на учащённое сердцебиение после матча 7-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0), в котором он был заменён после первого тайма. Об этом сообщает ESPN.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

По информации источника, марокканский защитник может пропустить несколько недель после данной процедуры. При этом состояние Мазрауи оценивается как «относительно обычное».

26-летний игрок перешёл в стан «красных дьяволов» минувшим летом из «Баварии». За этот период он сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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