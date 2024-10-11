Мазрауи потребовалась специальная процедура из-за жалоб на учащённое сердцебиение — ESPN

26-летнему правому защитнику «Манчестер Юнайтед» Нуссайру Мазрауи потребовалась специальная корректирующая процедура в связи с жалобами футболиста на учащённое сердцебиение после матча 7-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:0), в котором он был заменён после первого тайма. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, марокканский защитник может пропустить несколько недель после данной процедуры. При этом состояние Мазрауи оценивается как «относительно обычное».

26-летний игрок перешёл в стан «красных дьяволов» минувшим летом из «Баварии». За этот период он сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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