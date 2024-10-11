Александр Головин поблагодарил зрителей открытой тренировки сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин обратился с благодарностью к зрителям открытой тренировки национальной команды.

«Спасибо, что пришли», — говорится в сообщении Головина в одной из социальных сетей.

Вчера, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе были мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.