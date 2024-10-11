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«Ливерпуль» определился с защитниками, которых намерен купить летом 2025 года

«Ливерпуль» определился с защитниками, которых намерен купить летом 2025 года
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«Ливерпуль» обозначил 24-летнего центрального защитника «Севильи» Луака Баде и 23-летнего центрбека «Спортинга» Гонсалу Инасиу в качестве приоритетных трансферов на лето 2025 года. Об этом сообщает CaughtOffside.

По информации источника, в контракте Баде прописана сумма отступных в размере £ 42 млн (€ 50,1 млн), однако мерсисайдцы могут приобрести французского футболиста за меньшие деньги.

В нынешнем сезоне Баде принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Инасиу сыграл 10 матчей во всех соревнованиях, в которых забил один гол и сделал два ассиста. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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