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Тренер сборной Англии прокомментировал сенсационное поражение от Греции в Лиге наций

Тренер сборной Англии прокомментировал сенсационное поражение от Греции в Лиге наций
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Главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал результат матча 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА с Грецией (1:2).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Греция
0:1 Павлидис – 49'     1:1 Беллингем – 87'     1:2 Павлидис – 90+4'    

«Большую часть сегодняшнего вечера мы играли вторым номером. Это разочаровывает. Мы попробовали что-то другое и играли по-другому, но к сожалению, у нас ничего не получилось.

Это тот случай, когда нужно попробовать еще раз. При том качестве, которое у нас есть, все голы были забиты из-за ошибок», — приводит слова Карсли Sky Sports.

На 49-й минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Греции Вангелис Павлидис. На 83-й минуте второй гол Павлидиса был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сравнял счёт во встрече. На 90+4-й минуте Павлидис забил победный гол гостей.

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