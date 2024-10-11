Щенсны назвал защитника «Барселоны», впечатлившего его больше всего

Новоиспечённый вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о впечатлении, которое на него произвёл 17-летний центральный защитник сине-гранатовых Пау Кубарси.

«Кубарси произвёл на меня впечатление. После того, как я увидел его по телевизору, ожидал, что он будет современным элегантным защитником, хорошо владеющим мячом, но более мягким.

Однако, когда встречаешь его вживую, видишь, что Кубарси вовсе не мягкий и принимает очень хорошие решения. Конечно, он здорово владеет мячом, ведь у него очень высокий технический уровень, но его оборонительные качества находятся ещё на более высоком уровне. С нетерпением жду возможности сыграть с ним в связке. Он произвёл на меня сильное впечатление», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Кубарси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

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