Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Боливии в меньшинстве обыграла Колумбию в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Боливии в меньшинстве обыграла Колумбию в матче отбора ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч отборочного этапа ЧМ-2026, в котором национальная команда Боливии встречалась с Колумбией. Матч завершился победой сборной Боливии со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
10 октября 2024, четверг. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Колумбия
1:0 Терсерос – 58'    
Удаления: Куэльяр – 21' / нет

Победный гол в матче на 58-й минуте забил Гектор Куэльяр. Отметим, Боливия с 21-й минуты играла в меньшинстве после удаления Мигеля Терсероса.

Сборная Боливии продлила победную серию до трёх матчей. Сборная Колумбии потерпела первое поражение в отборочной стадии ЧМ-2026.

В следующем матче сборная Боливии встретится с национальной командой Аргентины, а Колумбия проведёт матч с Чили. Игры пройдут 16 и 15 октября соответственно.

Материалы по теме
Футбол сборных при смерти. Это доказывает поступок Мбаппе
Футбол сборных при смерти. Это доказывает поступок Мбаппе
Календарь матчей квалификации ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации ЧМ-2026

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android