Сборная Боливии в меньшинстве обыграла Колумбию в матче отбора ЧМ-2026

Завершился матч отборочного этапа ЧМ-2026, в котором национальная команда Боливии встречалась с Колумбией. Матч завершился победой сборной Боливии со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 58-й минуте забил Гектор Куэльяр. Отметим, Боливия с 21-й минуты играла в меньшинстве после удаления Мигеля Терсероса.

Сборная Боливии продлила победную серию до трёх матчей. Сборная Колумбии потерпела первое поражение в отборочной стадии ЧМ-2026.

В следующем матче сборная Боливии встретится с национальной командой Аргентины, а Колумбия проведёт матч с Чили. Игры пройдут 16 и 15 октября соответственно.

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