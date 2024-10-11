«Запомнят каждое слово». Кафанов — об открытой тренировке вратарей сборной России с детьми

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о значении открытой тренировки, проведённой с детьми из Белгородской и Курской областей, для голкиперов национальной команды — Ильи Лантратова и Евгения Латышонка.

«Они провели тренировку с детьми, чтобы вспомнили себя в детском возрасте. Тренировка с детьми — это тоже праздник, чтобы они запомнили на всю жизнь. Поверьте, они запомнят каждое слово, которое сейчас говорили, каждое упражнение и удар. Они это делают с большой душой и сердцем. И Илья, и Женя», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 октября сборная России провела на московской «ВТБ Арене» открытую тренировку с детьми из спортивных школ Белгородской и Курской областей. Ранее в планах подопечных Валерия Карпина было проведение 11 октября домашнего товарищеского матча со сборной Пакистана, однако эта игра была отменена из-за срыва предварительных договорённостей командой соперника.