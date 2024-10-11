Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эквадор — Парагвай, результат матча 11 октября 2024, счёт 0:0, 9-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Парагвай сыграл вничью с Эквадором в отборе ЧМ-2026 и сравнялся по очкам с Бразилией
Комментарии

В ночь с 10 на 11 октября мск на поле стадиона «Родриго Пас Дельгадо» в Кито закончился матч 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 между сборными Эквадора и Парагвая. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 00:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Парагвай

В составе национальной команды Парагвая полный матч провёл центральный защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Парагвайцы набрали 10 очков в девяти встречах, догнав по очкам сборную Бразилии с игрой в запасе и сборную Венесуэлы. Команда Парагвая находится на восьмой строчке турнирной таблицы, но может подняться на седьмую, дающую право на участие в межконтинентальных стыковых матчах, в случае домашнего поражения Венесуэлы от Аргентины. Эквадор с 12 очками вышел на четвёртое место.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Материалы по теме
Бразилия проиграла Парагваю с Бальбуэной и опережает зону невыхода на ЧМ-2026 на одно очко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android