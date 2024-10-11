Парагвай сыграл вничью с Эквадором в отборе ЧМ-2026 и сравнялся по очкам с Бразилией

В ночь с 10 на 11 октября мск на поле стадиона «Родриго Пас Дельгадо» в Кито закончился матч 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 между сборными Эквадора и Парагвая. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

В составе национальной команды Парагвая полный матч провёл центральный защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Парагвайцы набрали 10 очков в девяти встречах, догнав по очкам сборную Бразилии с игрой в запасе и сборную Венесуэлы. Команда Парагвая находится на восьмой строчке турнирной таблицы, но может подняться на седьмую, дающую право на участие в межконтинентальных стыковых матчах, в случае домашнего поражения Венесуэлы от Аргентины. Эквадор с 12 очками вышел на четвёртое место.