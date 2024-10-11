Тренер сборной Англии назвал причины неожиданного поражения команды в матче с Грецией

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли назвал причины неожиданного поражения команды в матче 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА с Грецией (1:2).

«Сегодня мы играли не очень хорошо. Возможно, мы слишком часто уступали на разных участках поля. Пропущенные нами голы были не на том уровне, к которому мы привыкли. Я думаю, важно также отдать должное Греции за то, как она играла. Мы знаем, что должны совершенствоваться.

Мне казалось, что временами мы недостаточно хорошо держим мяч, а это значит, что ты находишься в положении, когда ты полностью открыт. Я определённо должен подумать о том, как я могу дать игрокам больше шансов действовать более компактно», — приводит слова Карсли официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Финляндии. Игра состоится 13 октября.

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