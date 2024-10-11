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Венесуэла – Аргентина, результат матча 11 октября 2024, счет 1:1, 9-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Венесуэла сыграла вничью с Аргентиной Месси и сместила Бразилию в стыки отбора ЧМ-2026
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В ночь с 10 на 11 октября мск на поле стадиона «Монументаль де Матурин» в венесуэльском Матурине завершился матч 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату мира — 2026 между сборными Венесуэлы и Аргентины. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Аргентина
0:1 Отаменди – 13'     1:1 Рондон – 65'    

На 13-й минуте игры счёт открыл аргентинский центральный защитник Николас Отаменди. На 65-й минуте венесуэльский экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон забил ответный гол. Капитан чемпионов мира Лионель Месси провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и возглавляет турнирную таблицу ЧМ-отбора КОНМЕБОЛ. Венесуэла набрала 11 очков и поднялась на шестое место — в зону прямого выхода на мундиаль, сбив сборную Бразилии на стыковую седьмую строчку.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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