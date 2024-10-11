Лучано Спаллетти высказался об упущенной победе сборной Италии над Бельгией в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал результат домашнего матча 3-го тура Лиги наций УЕФА, в котором его подопечные сыграли вничью со сборной Бельгии (2:2), упустив преимущество в два мяча по ходу игры.

«Есть эпизоды, которые меняют течение матчей. У нас была возможность сыграть хорошо и во втором тайме. Второй пропущенный гол? Я бы больше обратил внимание на то, как мы потеряли пару мячей, но у них было хорошее качество на пространстве. Мы вынуждены были опускаться ниже, хотя мало в чём уступили. Мы пострадали от стандартных положений, им немного повезло», — сказал Спаллетти в эфире Rai.

Сборная Италии к 24-й минуте домашнего матча с национальной командой Бельгии выигрывала со счётом 2:0 благодаря ударам Андреа Камбьязо и Матео Ретеги. На 40-й минуте прямую красную карточку получил итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Удары Максима Де Кёйпера на 42-й минуте и Леандро Троссарда на 61-й минуте принесли гостям ничью.