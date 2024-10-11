Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучано Спаллетти высказался об упущенной победе сборной Италии над Бельгией в Лиге наций

Лучано Спаллетти высказался об упущенной победе сборной Италии над Бельгией в Лиге наций
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал результат домашнего матча 3-го тура Лиги наций УЕФА, в котором его подопечные сыграли вничью со сборной Бельгии (2:2), упустив преимущество в два мяча по ходу игры.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 2
Бельгия
1:0 Камбьязо – 1'     2:0 Ретеги – 24'     2:1 Де Кёйпер – 42'     2:2 Троссард – 61'    
Удаления: Пеллегрини – 40' / нет

«Есть эпизоды, которые меняют течение матчей. У нас была возможность сыграть хорошо и во втором тайме. Второй пропущенный гол? Я бы больше обратил внимание на то, как мы потеряли пару мячей, но у них было хорошее качество на пространстве. Мы вынуждены были опускаться ниже, хотя мало в чём уступили. Мы пострадали от стандартных положений, им немного повезло», — сказал Спаллетти в эфире Rai.

Сборная Италии к 24-й минуте домашнего матча с национальной командой Бельгии выигрывала со счётом 2:0 благодаря ударам Андреа Камбьязо и Матео Ретеги. На 40-й минуте прямую красную карточку получил итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Удары Максима Де Кёйпера на 42-й минуте и Леандро Троссарда на 61-й минуте принесли гостям ничью.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
Материалы по теме
Сборная Италии сыграла вничью с Бельгией в Лиге наций, упустив преимущество в два мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android