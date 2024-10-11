Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд станет отцом

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд станет отцом
Комментарии

В семье 24-летнего нападающего сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда появится ребёнок.

Об этом объявил сам футболист, сначала исполнив традиционное для таких случаев празднование с мячом под футболкой после гола в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА Норвегия — Словения (3:0), а затем опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 0
Словения
1:0 Холанд – 7'     2:0 Сёрлот – 52'     3:0 Холанд – 62'    

В игре со Словенией Холанд оформил дубль, отличившись на седьмой и 62-й минутах матча. Всего на его счету 34 забитых мяча и три результативных паса в 36 играх за национальную команду. В составе клуба в текущем сезоне форвард забил 11 голов в 10 матчах во всех турнирах.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
Материалы по теме
Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android