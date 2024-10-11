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Лионель Месси: матч с Венесуэлой был отвратительный

Лионель Месси: матч с Венесуэлой был отвратительный
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венесуэлы (1:1).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Аргентина
0:1 Отаменди – 13'     1:1 Рондон – 65'    

«Это был отвратительный матч. Мы даже не смогли сделать два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно, поле не помогло», — приводит слова Месси Reuters.

Отметим, сам матч между Аргентиной и Венесуэлой был задержан на полчаса из-за состояния поля.

Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и возглавляет турнирную таблицу ЧМ-отбора КОНМЕБОЛ. Венесуэла набрала 11 очков и поднялась на шестое место.

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