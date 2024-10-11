Лионель Месси: матч с Венесуэлой был отвратительный

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венесуэлы (1:1).

«Это был отвратительный матч. Мы даже не смогли сделать два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле. В таких условиях играть сложно, поле не помогло», — приводит слова Месси Reuters.

Отметим, сам матч между Аргентиной и Венесуэлой был задержан на полчаса из-за состояния поля.

Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и возглавляет турнирную таблицу ЧМ-отбора КОНМЕБОЛ. Венесуэла набрала 11 очков и поднялась на шестое место.

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