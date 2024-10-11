Войцех Щенсны: игра «Барселоны» очень похожа на то, что мы делали при Пирло в «Ювентусе»

34-летний новичок «Барселоны» голкипер Войцех Щенсны ответил на вопрос о том, станут ли для него проблемой требования по игре ногами в каталонском клубе.

«То, как «Барса» строит игру у своих ворот, очень похоже на то, что мы делали в «Ювентусе», когда Пирло был тренером. Я смотрел матчи, чтобы понять, как они играют в нижней трети. То, как они играют, на самом деле не очень сложно для вратаря, так что у меня не будет никаких проблем с игрой ногами. Я не ожидаю, что кто-то подойдёт моему стилю. Именно я должен адаптироваться к стилю «Барсы», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

Выступавший за «Ювентус» в течение семи последних сезонов 34-летний Щенсны 27 августа объявил о завершении игровой карьеры. 2 октября голкипер подписал контракт с «Барселоной», которой срочно потребовался новый вратарь после тяжёлой травмы Марка-Андре тер Штегена.