Голкипер Щенсны: я в «Барселоне» не для того, чтобы заменить тер Штегена

Новичок «Барселоны» польский голкипер Войцех Щенсны рассказал о своих взаимоотношениях с получившим тяжёлую травму немецким вратарём сине-гранатовых Марком-Андре тер Штегеном.

«Разговаривал ли я с тер Штегеном? Да, я уже видел его пару раз, и он, кажется, настроен позитивно, несмотря на ужасную травму. Я здесь не для того, чтобы заменить его в долгосрочной перспективе, а чтобы помочь ему», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

Завершивший 27 августа карьеру действующего игрока 34-летний Щенсны 2 октября подписал контракт с «Барселоной», которой срочно потребовался новый вратарь после тяжёлой травмы Марка-Андре тер Штегена. Ожидается, что немец вернётся на поле не раньше следующего сезона.