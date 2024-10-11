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Бразилия вырвала победу в матче с Чили и поднялась на четвёртое место в отборе ЧМ-2026

Завершился матч 9-го тура отборочной стадии ЧМ-2026, в котором национальная команда Чили встретилась со сборной Бразилии. Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счётом 2:1.

За сборную Чили отличился Эдуардо Варгас. За сборную Бразилии забивали Игор Жезус и Луис Энрике.

В следующем матче сборная Бразилии встретится с Перу, а Чили сыграет с Колумбий.

Сборная Бразилии поднялась на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Чили (5) – на девятом.

ЧМ-2026 пройдёт с июня по июль в США, Мексике и Канаде. Игры пройдут в следующих городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).

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