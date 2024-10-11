Итальянский специалист Фабио Каннаваро рассказал, в каком клубе хочет работать.

«За последние недели я отклонил несколько предложений от зарубежных клубов, поскольку хочу остаться в Италии и получить работу в другом клубе Серии А после положительного опыта в «Удинезе», – приводит слова Каннаваро сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз был чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда победила в финале Францию в серии пенальти. В том же году экс-игрок получил «Золотой мяч». Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную команду. Специалист стал чемпионом Китая с «Гуанчжоу». Последним местом работы Каннаваро был «Удинезе».