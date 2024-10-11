Фабрегас назвал тренера, работой которого вдохновляется

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал работу испанского наставника лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.

«Артета – отличный тренер, и он станет ещё лучше. Он проделывает замечательную работу в «Арсенале». Это тот путь, по которому хотим идти мы. В основе всего должна стоять последовательность. Мне повезло работать в серьёзном клубе. Моя мечта – достичь с «Комо» максимальных высот. Я думаю, что проведу здесь много лет», – приводит слова Фабрегаса Football Italia.

«Комо» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, в активе команды Сеска Фабрегаса восемь очков по итогам семи туров.

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