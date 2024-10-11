Сергей Игнашевич объяснил свой переход из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о своём переходе из московского «Локомотива» в ЦСКА в конце 2003 года.

«У меня закончился контракт — я перешёл. Мне предлагал «Локомотив» остаться, но у меня была встреча с Газзаевым и Гинером в отеле. Представляешь, сидят Газзаев и Гинер — невозможно сказать «нет», невозможно отказаться. Предлагали проект. Они тогда такой состав собирали: Олич, Ярошик, Алдонин, Гусев… На встрече Газзаев сказал: «Я хочу выиграть еврокубок». Это в конце он так подытожил.

Это был 2003 год — где вообще еврокубки, а где российский футбол. И Гинер со стороны президента подкрепил эти слова своими поступками. И зарплата у меня увеличилась в семь раз по сравнению с тем, что было в «Локомотиве», — сказал Игнашевич в подкасте Smol Talk на YouTube.

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