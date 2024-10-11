Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Азербайджан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» пробил больше всех пенальти за 11 туров РПЛ

«Спартак» пробил больше всех пенальти за 11 туров РПЛ
Комментарии

Московский «Спартак» стал лидером рейтинга клубов Российской Премьер-Лиги по исполненным за 11 туров сезона-2024/2025 чемпионата России пенальти, сообщает статистический оператор РУСТАТ. Красно-белые получали возможность пробить одиннадцатиметровый штрафной удар пять раз и успешно реализовали четыре из пяти попыток.

Вторым клубом лиги по количеству исполненных пенальти стало московское «Динамо» — четыре удара (два реализовано). В топ-4 вошли также «Рубин» и «Химки», выполнившие по три пенальти (три забитых у казанцев, один — у подмосковного клуба).

Ни разу пока не получили возможность исполнить пенальти два клуба РПЛ — «Оренбург» и махачкалинское «Динамо».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Григорян: — о пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом»: я бы такой не назначил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android