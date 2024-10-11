«Спартак» пробил больше всех пенальти за 11 туров РПЛ

Московский «Спартак» стал лидером рейтинга клубов Российской Премьер-Лиги по исполненным за 11 туров сезона-2024/2025 чемпионата России пенальти, сообщает статистический оператор РУСТАТ. Красно-белые получали возможность пробить одиннадцатиметровый штрафной удар пять раз и успешно реализовали четыре из пяти попыток.

Вторым клубом лиги по количеству исполненных пенальти стало московское «Динамо» — четыре удара (два реализовано). В топ-4 вошли также «Рубин» и «Химки», выполнившие по три пенальти (три забитых у казанцев, один — у подмосковного клуба).

Ни разу пока не получили возможность исполнить пенальти два клуба РПЛ — «Оренбург» и махачкалинское «Динамо».