«Ушло много денег». Экс-футболист «Спартака» Яковлев раскрыл, на что тратил зарплату

Бывший нападающий московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал, на что тратил заработанные деньги.

«Я безумно рад и благодарен, что меня в своё время направили, что нужно путешествовать, узнавать мир. Когда ты путешествуешь, ты живёшь. Я много где был. Не скажу, что забирался в какие-то глубинки, но классические варианты объездил. В Америке три раза был… Посмотрел мир, что сейчас, на самом деле, очень тяжело сделать. Но самое крутое место — это Багамы.

Города? Когда я играл в Казахстане, мы полетели в Италию на выходные. Потрясающе провели время. Не было никакой русофобии. Был в хороших отелях, средних, низкого уровня. На это ушло много денег, но это стоило того», — сказал Яковлев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай».

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