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Экс-игрок «Спартака» Яковлев рассказал, как отказался от перехода в «Челси»

Экс-игрок «Спартака» Яковлев рассказал, как отказался от перехода в «Челси»
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Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал, как отказался от перехода в лондонский «Челси».

«В начале моего профессионального пути в «Спартаке» я провёл хорошо полсезона, пошли слухи, что «Челси» меня хочет пригласить. Но мы обсуждали этот момент с агентом, он сказал, что это реально. Ещё были «Генк» или «Гент» из Бельгии и ПСВ, если не ошибаюсь. Приняли решение, что здесь, в России, классно. «Мы тебе сейчас хорошую зарплату сделаем, ты играешь в такой команде, как «Спартак». Сейчас как думаю? Конечно, надо было уезжать», — сказал Яковлев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай».

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