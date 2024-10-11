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Яковлев: Макгиди в «Спартаке» мог выпить бутылку виски за пять минут

Яковлев: Макгиди в «Спартаке» мог выпить бутылку виски за пять минут
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Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о бывшем партнёре по московскому клубу Эйдене Макгиди.

«Макгиди за пять минут мог бутылку виски выпить. Мне кажется, для него это как воды попить», — сказал Яковлев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Макгиди перешёл в стан красно-белых в августе 2010 года из шотландского «Селтика» за € 12 млн. В январе 2014 года Эйден покинул «Спартак», перейдя за € 2 млн в английский «Эвертон».

За время карьеры Макгиди также успел поиграть за «Шеффилд Уэнсдей», «Престон Норт Энд» и «Чарльтон Атлетик». С 2004 по 2017 год футболист вызывался в сборную Ирландии, за которую успел провести 92 матча.

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