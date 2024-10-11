Черчесов после разгромного поражения сборной Казахстана рассказал, чем он остался доволен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о поражении в матче 3-го тура Лиги наций с национальной командой Австрии (0:4).

«Понятно, что счёт 4:0, но я всё равно больше доволен этой игрой, нежели когда мы со словенцами играли. Было больше комбинаций, больше каких-то грамотных действий», — приводит слова Черчесова Sports.kz.

Напомним, в трёх матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. Ранее команда в Лиге наций проиграла Словении (0:3) и сыграла вничью с Норвегией (0:0) В следующем матче сборная Казахстана встретится со Словенией.

Станислав Черчесов тренируется со штангой: