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Черчесов после разгромного поражения сборной Казахстана рассказал, чем он остался доволен

Черчесов после разгромного поражения сборной Казахстана рассказал, чем он остался доволен
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о поражении в матче 3-го тура Лиги наций с национальной командой Австрии (0:4).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10'     2:0 Линхарт – 54'     3:0 Забитцер – 56'     4:0 Зайдль – 79'    

«Понятно, что счёт 4:0, но я всё равно больше доволен этой игрой, нежели когда мы со словенцами играли. Было больше комбинаций, больше каких-то грамотных действий», — приводит слова Черчесова Sports.kz.

Напомним, в трёх матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. Ранее команда в Лиге наций проиграла Словении (0:3) и сыграла вничью с Норвегией (0:0) В следующем матче сборная Казахстана встретится со Словенией.

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