Александр Сильянов рассказал о самом памятном событии, связанном со сборной России

Защитник сборной России и московского «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о самом памятном для него событии, связанном с национальной командой.

«Какое для меня самое памятное событие, связанное со сборной России? Игра с Сербией. Это был топовый матч на уровне официального. Нашей сборной очень не хватает выступлений на официальном уровне», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеский матч между национальными командами России и Сербии состоялся 21 марта 2024 года на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Антон Миранчук с пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.