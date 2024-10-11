Александр Сильянов рассказал о самом памятном событии, связанном со сборной России
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Защитник сборной России и московского «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о самом памятном для него событии, связанном с национальной командой.
«Какое для меня самое памятное событие, связанное со сборной России? Игра с Сербией. Это был топовый матч на уровне официального. Нашей сборной очень не хватает выступлений на официальном уровне», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
Товарищеский матч между национальными командами России и Сербии состоялся 21 марта 2024 года на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Антон Миранчук с пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
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