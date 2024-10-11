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Уле-Гуннар Сульшер может вернуться к тренерской работе в топ-клубе

Уле-Гуннар Сульшер может вернуться к тренерской работе в топ-клубе
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Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер отказался от поста главного тренера сборной Дании.

Как сообщает Tipsbladet, федерация футбола Дании сделала предложение Сульшеру, однако получила отказ. Отмечается, что норвежец ведёт переговоры о работе в топ-клубе, название которого пока не раскрывается.

Напомним, норвежский тренер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 51-летнего специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года. Ранее Уле-Гуннар Сульшер также работал в «Мольде» и «Кардиффе».

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