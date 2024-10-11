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Александр Сильянов назвал самого сильного игрока сборной России на данный момент

Александр Сильянов назвал самого сильного игрока сборной России на данный момент
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Защитник сборной России и московского «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о самом сильном футболисте текущего состава национальной команды.

— Какой самый сильный футболист в сборной России на данный момент?
— Головин. Он выделяется своей техникой, скоростью принятия решений. Да вообще всем выделяется.

— Успеваете за ним?
— Да.

— За его матчами в «Монако» следите?
— Кстати, да, смотрю. В последнем матче за клуб он сыграл хорошо, — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

28-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин с июля 2018 года выступает за команду французской Лиги 1 «Монако». В составе монегасков Головин сыграл 210 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и выполнил 39 результативных передач.

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