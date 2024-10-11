Игрок сборной России Пальцев: тренировка с детьми лучше, чем матч с людьми из Пакистана

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев прокомментировал открытую тренировку сборной, а также отмену товарищеского матча с Пакистаном.

«Если подводить итоги сборов национальной команды, то мы сделали хорошее дело, подарили праздник детям, провели открытую тренировку. Думаю, это лучше, чем матч с людьми из Пакистана, про которых писали», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.