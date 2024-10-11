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Назван клуб, в ворота которого было пробито больше всего пенальти с начала сезона РПЛ

Назван клуб, в ворота которого было пробито больше всего пенальти с начала сезона РПЛ
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Статистический оператор РУСТАТ назвал топ-3 клубов Российской Премьер-Лиги, в ворота которых было назначено максимальное количество пенальти с начала текущего сезона-2024/2025.

Первое место в этом рейтинге занял «Оренбург» — в ворота южноуральцев одиннадцатиметровый штрафной удар назначался шесть раз. Также в тройку наиболее «пострадавших» клубов вошли казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо», которые получили в свои ворота по четыре пенальти с начала сезона.

Ранее стало известно, что клубом, который чаще всего в текущем сезоне РПЛ пробивал пенальти, стал московский «Спартак» — красно-белые исполняли одиннадцатиметровый пять раз.

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