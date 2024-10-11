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Парфёнов: в «Краснодаре» не с нуля всё выстраивалось. Они главные соперники «Зенита»

Парфёнов: в «Краснодаре» не с нуля всё выстраивалось. Они главные соперники «Зенита»
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Бывший главный тренер «Урала», «Родины» и «Актобе» Дмитрий Парфёнов назвал «Краснодар» главным соперником санкт-петербургского «Зенита».

– «Краснодар» ушёл на перерыв лидером. У «быков» восемь побед подряд в РПЛ. С чем вы связываете такое уверенное выступление?
– Когда ты постоянно побеждаешь, приходит уверенность. Плюс достаточно неплохой сезон. Там же не с нуля выстраивалось.

– На данный момент «Краснодар» – главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство?
– Судя по таблице и тому, что сейчас показывает «Краснодар», можно так сказать, – приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

После 11 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.

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