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Украина — Грузия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Украина — Грузия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 октября, в матче 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Украины и Грузии. Команды будут играть на стадионе «Энеа» (Познань, Польша). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз сборные Грузии и Украины встречались между собой в 2015 году. Тогда победу одержали украинские футболисты (2:1).

После двух сыгранных туров Украина занимает последнее место в своей группе. Команда не сумела набрать ни одного очка. Грузия возглавляет таблицу группы 1 Лиги В. Подопечные Вилли Саньоля набрали шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Албании (3) и Чехии (3).

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