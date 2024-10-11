Украина — Грузия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 октября, в матче 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Украины и Грузии. Команды будут играть на стадионе «Энеа» (Познань, Польша). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз сборные Грузии и Украины встречались между собой в 2015 году. Тогда победу одержали украинские футболисты (2:1).

После двух сыгранных туров Украина занимает последнее место в своей группе. Команда не сумела набрать ни одного очка. Грузия возглавляет таблицу группы 1 Лиги В. Подопечные Вилли Саньоля набрали шесть очков. Также в этой группе выступают сборные Албании (3) и Чехии (3).