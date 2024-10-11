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Ван Дейк: «Ливерпуль» может быть доволен стартом сезона

Ван Дейк: «Ливерпуль» может быть доволен стартом сезона
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Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об успешном начале сезона команды Арне Слота. Мерсисайдцы набрали 17 очков в первых семи матчах английской Премьер-лиги и занимают первое место в турнирной таблице.

«Нам ещё есть над чем работать, но начало в любом случае вышло неплохим. Думаю, мы можем быть довольны результатами. Сезон будет долгим, впереди много игр. Мы всё ещё привыкаем к требованиям нового тренера, но я не могу сказать, что изменения в нашей игре грандиозные. Понятно, что у Арне Слота свои принципы и свои идеи, но мы учимся и адаптируемся к этому. Мы должны продолжать усердно работать и оставаться хладнокровными», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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