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Вратарь сборной России Латышонок: конечно, хотелось бы сыграть в эту паузу

Вратарь сборной России Латышонок: конечно, хотелось бы сыграть в эту паузу
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Голкипер сборной России Евгений Латышонок прокомментировал прошедшую открытую тренировку национальной команды.

«Для детей очень важно проводить такие мероприятия. Если бы у меня в детстве была такая возможность потренироваться с игроками сборной, я был бы счастлив. Мы работали с вратарями — классные пацаны. Задатки у некоторых есть.

Хотелось, конечно, сыграть в эту паузу. Самое главное, что провели тренировку для детей. Это важно», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, открытая тренировка сборной России прошла 10 октября на стадионе «Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Участие в ней приняли юные футболисты из школ Курской и Белгородской областей.

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