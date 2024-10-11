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Тренер сборной Англии: надеюсь, я вернусь к работе с молодёжной командой

Тренер сборной Англии: надеюсь, я вернусь к работе с молодёжной командой
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Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о своём будущем в национальной команде.

«Моя задача была ясна с самого начала — я прохожу три сбора. Осталось три игры, а потом, надеюсь, я вернусь в команду до 21 года. Это почти никак не повлияет на ситуацию.

В этом плане ничего не изменилось. Моя задача — провести три сбора, а затем передать дела. Мне повезло, что у меня и так хорошая работа с молодёжной сборной, но после первого сбора, после двух действительно хороших выступлений, мои амбиции не изменились. Важно, чтобы я отдал все силы в следующих трёх матчах, и я действительно счастлив и доволен общением с боссами.

Мне комфортно на моём месте, и задачи ясны. Мне комфортно, и я уверен в этом. После первого сбора я не стал слишком волноваться или слишком верить, я прекрасно понимаю, что это одна из лучших работ в мире с точки зрения возможности выиграть крупное соревнование», — приводит слова Карсли The Telegraph.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Финляндии. Игра состоится 13 октября.

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