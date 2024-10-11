Расписание Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 — игры 11 октября

Публикуем полное расписание матчей Лиги наций УЕФА на сегодня. Всего запланировано восемь встреч национальных команд в рамках футбольного турнира.

Пятница, 11 октября:

19:00 мск. Эстония — Азербайджан;

21:45 мск. Словакия — Швеция;

21:45 мск. Босния и Герцеговина — Германия;

21:45 мск. Венгрия — Нидерланды;

21:45 мск. Чехия — Албания;

21:45 мск. Украина — Грузия;

21:45 мск. Исландия — Уэльс;

21:45 мск. Турция — Черногория.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пенальти.