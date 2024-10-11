Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 — игры 11 октября

Расписание Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 — игры 11 октября
Комментарии

Публикуем полное расписание матчей Лиги наций УЕФА на сегодня. Всего запланировано восемь встреч национальных команд в рамках футбольного турнира.

Пятница, 11 октября:

19:00 мск. Эстония — Азербайджан;
21:45 мск. Словакия — Швеция;
21:45 мск. Босния и Герцеговина — Германия;
21:45 мск. Венгрия — Нидерланды;
21:45 мск. Чехия — Албания;
21:45 мск. Украина — Грузия;
21:45 мск. Исландия — Уэльс;
21:45 мск. Турция — Черногория.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пенальти.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
Материалы по теме
Результаты матчей Лиги наций УЕФА 10 октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android