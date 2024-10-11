Игрок сборной России Пальцев: нельзя играть с Медиалигой — кто знает, что у них в голове

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев оценил идею организации товарищеской игры национальной команды с игроками Медиалиги.

«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.