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Молодёжная сборная России с крупным счётом обыграла Китай в товарищеском матче

Молодёжная сборная России с крупным счётом обыграла Китай в товарищеском матче
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Молодёжная сборная России по футболу одержала крупную победу над сверстниками из Китая в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в провинции Хэбэй, завершилась со счётом 6:0. Дубль оформил Игорь Дмитриев, по мячу забили Александр Чупаев, Никита Салтыков, Илья Родионов и Кирилл Никишин.

Учебно-тренировочный сбор молодёжной сборной России проходит с 5 по 15 октября 2024 года. 14 октября состоится второй матч между молодёжными командами Китая и России. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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