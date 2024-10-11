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Тонали: в первые 40 минут с Бельгией было веселье, потом оно превратилось в страдания

Тонали: в первые 40 минут с Бельгией было веселье, потом оно превратилось в страдания
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Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал результат домашнего матча 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Бельгии (2:2). Итальянцы упустили преимущество в два мяча по ходу игры после удаления на 40-й минуте.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 2
Бельгия
1:0 Камбьязо – 1'     2:0 Ретеги – 24'     2:1 Де Кёйпер – 42'     2:2 Троссард – 61'    
Удаления: Пеллегрини – 40' / нет

«Это был хороший матч, красная карточка — часть футбола, и мы должны принять это. Мы показали, что умеем играть. Было сложно вернуться в игре, потому что никто не ожидал удаления, но мы показали, что являемся командой, в первые 40 минут. Мы принимаем, что после красной карточки игра может измениться, в том числе потому, что они сразу же забили, но в течение часа мы держались против действительно сильного соперника.

В первые 40 минут на поле можно было увидеть веселье, а это то, чего нам не хватало в последний год. Это то, что нам нравится больше всего. Потом это веселье превратилось в страдания, но мы остались едины и компактны и смогли закончить матч с высоко поднятой головой», — приводит слова Тонали Sky Sport Italia.

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