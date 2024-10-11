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Игорь Дивеев: хочу видеть Месси и Роналду в ЦСКА. Почему это не может быть реальным?

Игорь Дивеев: хочу видеть Месси и Роналду в ЦСКА. Почему это не может быть реальным?
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев оценил возможность появления Лионеля Месси и Криштиану Роналду в составе армейцев.

— Зделар сказал, что из известных футболистов хочет видеть в ЦСКА Влаховича и Митровича. А вы кого?
— Месси и Роналду.

— А если из более реальных вариантов?
— А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моё мнение.

— Кто самый известный футболист в мире, когда-либо выступавший в ЦСКА?
— Думаю, Акинфеев, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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