Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, с кем из футболистов хотел сыграть в детстве.

«Мы погрузились в детство. Я тоже хотел, когда был ребёнком, чтобы какая-то звезда РПЛ приехала с нами играть. Был момент, когда Акинфеев приезжал к нам в манеж и тренировался с нами. Мы били ему пенальти. Мы хотели показать детям, что тоже простые, общительные люди и любим поиграть в футбол, поприкалываться. В детстве хотел бы сыграть с Криштиану Роналду», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7,5 млн.