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Тренер Аргентины Скалони раскритиковал состояние поля после матча с Венесуэлой

Тренер Аргентины Скалони раскритиковал состояние поля после матча с Венесуэлой
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о качестве поля во время матча 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Венесуэлы (1:1). Отметим, что сам матч был задержан на полчаса из-за большого количества воды на поле.

«Понятно, что условия были неподходящими для зрелища, играть было невозможно. Когда играть не получается, матч надо переносить. Сегодня условия были неподходящими. У нас было несколько явных моментов, футболисты много старались забить из-за пределов штрафной и играли длинными передачами, как и должно было быть», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и возглавляет турнирную таблицу отбора к ЧМ КОНМЕБОЛ. Венесуэла набрала 11 очков и поднялась на шестое место.

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