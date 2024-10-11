Парфёнов: почему бы «Крыльям» не попасть в топ-8 РПЛ?

Бывший главный тренер «Урала», «Родины» и «Актобе» Дмитрий Парфёнов высказался о самарских «Крыльях Советов».

— Осинькину поставили задачу – минимум восьмое место в РПЛ. Как вы считаете, это реально для «Крыльев»?

– В принципе, есть шестёрка команд, а остальные – плюс-минус, у кого как пойдёт. Кто-то может выдать хороший сезон. Плюс есть зимняя пауза, где можно усилиться. Почему нет? Любая команда может выдать серию побед и подняться в эту восьмёрку, – приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 11 очков по результатам 11 встреч. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» на выезде.