Тренер сборной Бразилии прокомментировал победу в матче с Чили

Главный тренер национальной сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал победу в игре со сборной Чили.

«Я был рад видеть зрелую игру от ещё молодой команды. Мы играли сбалансированно и спокойно. И голы так и были забиты — после смены позиций. Шаг за шагом мы двигаемся вперёд. Многое ещё надо исправить, но мы идем по правильному пути», — приводит слова наставника издание UOL.

Напомним, встреча национальных команд завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев. Матч проходил в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2026.

Сейчас сборная Бразилии находится на четвёртом месте в турнирной таблице южноамериканского отбора. В следующем туре подопечные Доривала Жуниора встретятся со сборной Перу.