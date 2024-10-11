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Тренер сборной Бразилии прокомментировал победу в матче с Чили

Тренер сборной Бразилии прокомментировал победу в матче с Чили
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Главный тренер национальной сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал победу в игре со сборной Чили.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Чили
Окончен
1 : 2
Бразилия
1:0 Варгас – 2'     1:1 Jesus – 45+1'     1:2 Энрике – 89'    

«Я был рад видеть зрелую игру от ещё молодой команды. Мы играли сбалансированно и спокойно. И голы так и были забиты — после смены позиций. Шаг за шагом мы двигаемся вперёд. Многое ещё надо исправить, но мы идем по правильному пути», — приводит слова наставника издание UOL.

Напомним, встреча национальных команд завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильцев. Матч проходил в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2026.

Сейчас сборная Бразилии находится на четвёртом месте в турнирной таблице южноамериканского отбора. В следующем туре подопечные Доривала Жуниора встретятся со сборной Перу.

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