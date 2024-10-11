Гол Константина Тюкавина «Спартаку» признан лучшим по итогам сентября

Гол нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в ворота «Спартака» признан лучшим в РПЛ по итогам сентября.

«Константин Тюкавин — автор гола сентября! Его спасительный мяч в дерби со «Спартаком» набрал наибольшее число голосов у экспертов РПЛ и разделил победу с ножницами Муми Нгамалё в голосовании экспертов «Матч Премьер». Болельщики же признали лучшим гол Дмитрия Воробьёва», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.

Напомним, матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоялся 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.