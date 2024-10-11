Кудряшов: жаль, что сборной России не удалось ни с кем сыграть, но потренировались вместе

Экс-защитник сборной России и «Факела» Федор Кудряшов прокомментировал сборы национальной команды.

«Сбор был запланирован заранее. Знаем, что все любят дисциплину. Раз запланировали, надо было проводить. Ребята были довольны снова окунуться в атмосферу сборной. Жаль, что не получилось ни с кем сыграть, но потренировались вместе. Даже это важно в том плане, что наша сборная есть и продолжает готовиться к ноябрьским матчам.

Приятно было увидеться с теми, кого знаю, — Сашу Головина. А вот Андрей Мостовой не подошёл поздороваться. Я это не оставлю незамеченным (смеётся). Очень многих ребят знаю, приятно их видеть не только по телевизору, но и в жизни», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 7 октября. Он продлится до 15 октября.