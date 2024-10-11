Тамерлан Мусаев: в детстве я бы хотел сыграть с Аршавиным

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России.

«Очень рад, что у детей есть возможность поиграть со сборной России, посетить такое мероприятие. Когда я был маленьким, у меня не было такой возможности. Это большая радость для них и для нас тоже. Мы получили положительную энергетику от этих детей. Потрясающие эмоции. В детстве я бы хотел сыграть с Аршавиным. Когда я включал матч сборной, он всегда мне бросался в глаза, выделялся», — приводит слова футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, открытая тренировка национальной команды прошла накануне на стадионе «Динамо». Игроки сборной провели мастер-классы для юниоров футбольных школ Белгородской и Курской областей.

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 октября, начало — в 19:00 мск.