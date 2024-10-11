Лионель Месси поделился эмоциями от возвращения в состав сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от возвращения в состав национальной команды, а также высказался о матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Венесуэлой (1:1).

«Я долго ждал возможности снова играть, долго отсутствовал, пропускал игры в клубе. Но я счастлив вернуться. Я счастлив продолжить выступать за сборную, что я снова здесь.

Правда в том, что было очень трудно так играть, это был очень некрасивый матч, очень трудный. Поле не позволило нам сделать то, что мы хотели. Мы не готовились к такому матчу, но мы были готовы бороться и искать ошибки соперника», — приводит слова Месси пресс-служба сборной в соцсети Х (ранее Twitter).