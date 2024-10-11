Кисляк: хочется играть в официальных соревнованиях, но сейчас мы заложники ситуации

Полузащитник молодёжной сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк поделился ответом на вопрос, есть ли у него желание играть с командами из Европы.

«Дело не в том, с какого континента команда. Хочется играть в официальных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы. Но раз мы находимся в такой ситуации, значит, пока будет так. Посмотрим, как будут развиваться события, сейчас мы заложники ситуации.

Наверное, у каждого игрока свой путь. Мы не знаем, как всё сложилось бы, если бы всё это было. Может, нас бы тут и не было — была бы другая сборная с другим тренером и возрастом чуть постарше. Надо ценить то, что мы имеем на данный момент. Всё идёт своим чередом, я не могу на это повлиять, всё, что я могу делать, — быть благодарным тем шансам, которые у меня есть, и делать всё от меня зависящее, чтобы прогрессировать дальше», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Полностью интервью с Матвеем Кисляком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.